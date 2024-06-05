Радий Хабиров рассказал о расширении сети медколледжей в Башкирии.

«Мы активно работаем над тем, чтобы наша молодёжь могла получать профессиональное образование в родной республике. За последние два года существенно расширили для наших ребят возможности обучиться востребованным медицинским профессиям. С 2022 года специальностям “Лечебное дело”, “Сестринское дело”, “Акушерское дело” и другим профильным знаниям обучают в медколледжах и их филиалах в Октябрьском, Учалах, Нефтекамске и Месягутово. Специально открыли новые направления в приграничных учебных заведениях Башкортостана, чтобы наша молодёжь могла обучаться у себя дома. В новом учебном году эти колледжи готовы принять 250 абитуриентов», — написал он в своих соцсетях.



Радий Хабиров обратил внимание, что с каждым годом растёт количество молодых специалистов для медицинских учреждений республики. Так, в 2024 году медколледжи и их филиалы в Башкортостане окончат 1900 выпускников. В 2025 году их число вырастет до 2700 человек, а в 2026 году — превысит 3200 специалистов.