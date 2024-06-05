Офис постоянного координатора ООН в Узбекистане возглавила Сабине Махл

По данным представительства ООН в Узбекистане, до назначения с 2019 года Махл занимала должность постоянного координатора ООН в Грузии.
Новый представитель имеет более 22-летний опыт работы в международных организациях. Она руководила офисами ООН Женщины в Индонезии, Палестине и Кыргызстане.
С 2007 по 2011 годы Сабине Махл работала главой и старшим советником Верховного комиссара по делам этнических меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Гааге и курировала страны бывшего Советского Союза.
В 2005—2007 годах работала заместителем руководителя центра ОБСЕ в Кыргызстане и возглавляла отдел Центральной Азии в центре по предотвращению конфликтов в штаб-квартире ОБСЕ.
Сабине Махл имеет две степени магистра (право и лингвистика) и степень доктора права Венского университета. Помимо родного немецкого языка, свободно говорит на английском, русском и французском.