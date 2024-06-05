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Офис постоянного координатора ООН в Узбекистане возглавила Сабине Махл

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сабине Махл приступила к выполнению обязанностей в качестве постоянного координатора ООН в Узбекистане с 1 июня 2024 года, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным представительства ООН в Узбекистане, до назначения с 2019 года Махл занимала должность постоянного координатора ООН в Грузии.

Новый представитель имеет более 22-летний опыт работы в международных организациях. Она руководила офисами ООН Женщины в Индонезии, Палестине и Кыргызстане.

С 2007 по 2011 годы Сабине Махл работала главой и старшим советником Верховного комиссара по делам этнических меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Гааге и курировала страны бывшего Советского Союза.

В 2005—2007 годах работала заместителем руководителя центра ОБСЕ в Кыргызстане и возглавляла отдел Центральной Азии в центре по предотвращению конфликтов в штаб-квартире ОБСЕ.

Сабине Махл имеет две степени магистра (право и лингвистика) и степень доктора права Венского университета. Помимо родного немецкого языка, свободно говорит на английском, русском и французском.