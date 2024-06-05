Прокурор Челябинской области ушёл в отпуск с последующей отставкой

Напомним, Карен Габриелян был назначен прокурором Челябинской области на пятилетний срок в мае 2021 года. До этого он с 2011 года возглавлял надзорное ведомство Республики Карелия. Ранее занимал должности в прокуратуре Туркменской ССР, затем в Калининградской прокуратуре и прокуратуре Северной Осетии.