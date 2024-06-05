Прокурор Челябинской области ушёл в отпуск с последующей отставкой

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян ушёл в отпуск с последующим увольнением. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.
По информации агентства, заявление Габриеляна уже согласовали в Москве. С чем связано решение об отставке, не уточняется.
Напомним, Карен Габриелян был назначен прокурором Челябинской области на пятилетний срок в мае 2021 года. До этого он с 2011 года возглавлял надзорное ведомство Республики Карелия. Ранее занимал должности в прокуратуре Туркменской ССР, затем в Калининградской прокуратуре и прокуратуре Северной Осетии.