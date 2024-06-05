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На встречу с Путиным пригласили глав СМИ из «недружественных» стран

На встречу президента Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств приглашены в том числе представители СМИ из «недружественных» стран. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Там (на встрече.— “Ъ”) будут информационные руководители и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран», — сказал Дмитрий Песков, когда его спросили, по какому принципу рассылали приглашения на встречу. Представители каких именно СМИ будут приглашены, он не уточнил. Встреча пройдет сегодня.

Президент встретится с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Этот формат взаимодействия пройдет уже в восьмой раз. В 2022 и в 2023 годах такие встречи не проходили. В 2021 году она была онлайн из-за пандемии коронавируса, а в 2020 году форум в целом не проводился из-за пандемии.

В этом году ПМЭФ пройдет 5—8 июня. Завтра, 6 июня, президент в рамках ПМЭФ проведет переговоры с лидером Боливии, президентом Зимбабве, лидером Республики Сербской, а также встретится с президентом Нового банка развития БРИКС. 7 июня он примет участие в пленарном заседании ПМЭФ вместе с лидерами Боливии и Зимбабве. Владимир Путин даст оценку работе российской экономики в условиях боевых действий.

Путин Владимир
Песков Дмитрий