На встречу с Путиным пригласили глав СМИ из «недружественных» стран

«Там (на встрече.— “Ъ”) будут информационные руководители и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран», — сказал Дмитрий Песков, когда его спросили, по какому принципу рассылали приглашения на встречу. Представители каких именно СМИ будут приглашены, он не уточнил. Встреча пройдет сегодня.
Президент встретится с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Этот формат взаимодействия пройдет уже в восьмой раз. В 2022 и в 2023 годах такие встречи не проходили. В 2021 году она была онлайн из-за пандемии коронавируса, а в 2020 году форум в целом не проводился из-за пандемии.
В этом году ПМЭФ пройдет