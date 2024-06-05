На встречу с Путиным пригласили глав СМИ из «недружественных» стран

Президент встретится с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Этот формат взаимодействия пройдет уже в восьмой раз. В 2022 и в 2023 годах такие встречи не проходили. В 2021 году она была онлайн из-за пандемии коронавируса, а в 2020 году форум в целом не проводился из-за пандемии.