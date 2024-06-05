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Калининградскую область посетила делегация министерства иностранных дел России

Калининградскую область посетила делегация Министерства иностранных дел России: визит был приурочен к проведению сегодня, 5 июня, выездного совещания представителей МИДа РФ и послов, временных поверенных в делах России в странах Северной Европы, Прибалтики и в Великобритании.

Источник: Янтарный край

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванных встретился с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым — говорили о насущной повестке, в том числе безопасности и жизнеобеспечения самого западного региона страны в условиях санкций — транзите, логистике, перемещении грузов и многом другом.

«Это важная встреча: где, как ни в Калининграде, обсуждать вопросы, связанные с действиями недружественных стран и защиту российских интересов в Балтийском регионе. Также благодарю МИД России за постоянную поддержку региона, помощь во всех вопросах, которые у нас возникают. Уверен, что мы вместе продолжим плодотворно работать на благо России и Калининградской области», — сказал Беспрозванных.

В свою очередь замминистра отметил, что федеральное ведомство уделяет особое внимание вопросам безопасности и обеспечения региона: «Со стороны МИДа мы готовы оказывать всяческое содействие Калининградской области, вы всегда в фокусе нашего внимания».