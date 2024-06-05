Калининградскую область посетила делегация министерства иностранных дел России

«Это важная встреча: где, как ни в Калининграде, обсуждать вопросы, связанные с действиями недружественных стран и защиту российских интересов в Балтийском регионе. Также благодарю МИД России за постоянную поддержку региона, помощь во всех вопросах, которые у нас возникают. Уверен, что мы вместе продолжим плодотворно работать на благо России и Калининградской области», — сказал Беспрозванных.