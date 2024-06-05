Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

С апреля по июнь 2024 года в стране проходили выборы в парламент Индии, участие в которых приняли рекордные 642 млн человек. В результате Национально-демократический альянс (НДА), основным участником которого является партия «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с Моди, получила большинство мест — 292 из 543-х. Эти результаты не соответствовали плану партии Моди (370 мест у партии и 400 — у НДА), но и стали самыми худшими за последние 15 лет. Основной конкурент НДА — оппозиционный блок ИНДИА — займет в новом парламенте 231 место.