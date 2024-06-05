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Мэр Омска предупредил горожан о вреде фальшивого меда

Мэр Омска предупредил жителей о вреде несанкционированной торговли.

Источник: Reuters

Например, в ходе рейда на улице Кирова был выявлен фальшивый мёд.

С начала года проведено более 200 рейдов по борьбе с нарушителями. Жителей напомнили: перед покупкой у продавца должны быть все необходимые разрешительные документы. В ином случае товар опасен для жизни. А всем нелегальным продавцам грозят крупные штрафы: от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 7 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

Напомним, ранее мы писали, что в Омске на инспектора экологического надзора напали из-за видеосъёмки нарушения.