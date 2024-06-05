Стенд Самарской области открылся на ПМЭФ-2024

В среду, 5 июня 2024 года, стартовал XXVII Петербургский международный экономический форум. На нем представлены стенды регионов РФ, в том числе Самарской области, с основными достижениями и инновационными разработками.
На стенде Самарской области работают площадки крупных предприятий региона. Среди них: производители сельхозтехники, электротехнического оборудования, резервуаров для хранения сжиженных газов, автомобилей, промышленных расходомеров (счетчиков), инновационной системы пожарной безопасности.
К примеру, тольяттинский АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2024 автомобиль Lada Vesta SW Cross с ручным управлением для ветеранов СВО, а компания ИСП — системы газового пожаротушения. Их можно применять там, где нельзя тушить пламя водой или порошком. Еще на стенде 63-го региона представили проект межвузовского кампуса IT-направления. Его планируют построить в ближайшие годы около стадиона «Самара Арена».
Отметим, форум в Санкт-Петербурге будет работать в течение нескольких дней — до 8 июня 2024 года.