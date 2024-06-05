Стенд Самарской области открылся на ПМЭФ-2024

К примеру, тольяттинский АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2024 автомобиль Lada Vesta SW Cross с ручным управлением для ветеранов СВО, а компания ИСП — системы газового пожаротушения. Их можно применять там, где нельзя тушить пламя водой или порошком. Еще на стенде 63-го региона представили проект межвузовского кампуса IT-направления. Его планируют построить в ближайшие годы около стадиона «Самара Арена».