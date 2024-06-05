Токаев посетил спортивный центр в Астане

Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивные залы, творческие кружки и учебные кабинеты. Президент вручил подарок двукратной чемпионке мира по шахматам Айару Алтынбек, которая проводит здесь мастер-класс, и пожелал ей новых побед. Юная шахматистка недавно написала письмо к Главе государства с просьбой о встрече, и сегодня ее мечта исполнилась.