Инвестиции и экология. Губернатор Дрозденко рассказал о достижениях региона

«Наша многовекторная экономика позволяет нам не зависеть от конкретной отрасли. Например, несмотря на проблемы в лесопромышленном комплексе и автомобилестроении, общий темп развития региона сохраняется», — подчеркнул он. Дрозденко также рассказал о практике «зелёного коридора» для бизнеса, которая была введена из-за санкционного давления и нашла поддержку. «Мы гордимся тем, что многие компании, подписавшие с нами соглашения на Петербургском экономическом форуме, возвращаются для подписания новых. Это подтверждает, что бизнесу комфортно в Ленинградской области», — заключил губернатор. Подписанные соглашения способствуют не только финансовым поступлениям и созданию рабочих мест, но и повышению качества жизни. По словам главы региона, это основная задача национальных проектов и государства в целом.