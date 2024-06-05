Инвестиции и экология. Губернатор Дрозденко рассказал о достижениях региона

В Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. В начале рабочего дня перед гостями одного из главных деловых международных мероприятий выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он поприветствовал участников форума на стенде региона.
Лидер среди регионов.
«Каждый год мы стараемся сделать наш стенд интересным и посвящаем его тем тематикам, которые для нас являются определяющими на форуме. В прошлом году, как вы знаете, мы говорили о туризме и экологии. Сегодня наш стенд представляет собой площадку завода», — отметил Дрозденко. Губернатор отметил, что регион активно работает над привлечением инвестиций.
«Портфель инвестиций Ленинградской области составляет 6,5 трлн рублей — это самый большой показатель среди всех регионов РФ. Все эти инвестиции направлены на создание современных производств и новых высокооплачиваемых рабочих мест», — заявил глава Ленобласти. Александр Дрозденко обратил внимание, что политика региона, проводимая последние 10 лет, дает результаты: каждый год приходят новые инвесторы, создаются рабочие места с достойной заработной платой.
«Сегодня у нас есть предприятия, где средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей. Например, на предприятии “Полипласт” она составляет 171 тыс. рублей», — отметил он. Губернатор также подчеркнул успехи Ленинградской области в промышленном и жилищном строительстве.
«По итогам 2023 года, мы регион номер один в России по объёмам промышленного строительства и по строительству жилья на одного жителя, превышая среднероссийский показатель в два раза», — сказал он.
Бизнес остаётся, уровень жизни растёт.
Дрозденко отметил важность сбалансированного развития региона, особенно с экологической точки зрения.
«Мы вошли в топ-20 регионов по экологической безопасности и по соблюдению экологических норм. Мы также заняли место в топ-5 регионов по лесовосстановлению, полностью выполняя национальный проект “Экология”», — сообщил губернатор. Один из вызовов, с которым сталкивается регион, — это сбалансированное развитие территорий.
«У нас есть районы, которые лидируют по привлечению инвестиций, такие как Кингисеппский и Гатчинский. Но есть и районы, которым не хватает инвестиций. В ближайшее время мы проанализируем меры поддержки бизнеса и предложим программу льготного размещения инвестиций в удаленных районах», — объяснил Дрозденко. Губернатор отметил, что регион успешно справляется с вызовами и демонстрирует стабильность экономики даже в условиях санкционного давления.
«Наша многовекторная экономика позволяет нам не зависеть от конкретной отрасли. Например, несмотря на проблемы в лесопромышленном комплексе и автомобилестроении, общий темп развития региона сохраняется», — подчеркнул он. Дрозденко также рассказал о практике «зелёного коридора» для бизнеса, которая была введена из-за санкционного давления и нашла поддержку. «Мы гордимся тем, что многие компании, подписавшие с нами соглашения на Петербургском экономическом форуме, возвращаются для подписания новых. Это подтверждает, что бизнесу комфортно в Ленинградской области», — заключил губернатор. Подписанные соглашения способствуют не только финансовым поступлениям и созданию рабочих мест, но и повышению качества жизни. По словам главы региона, это основная задача национальных проектов и государства в целом.
В рамках первого дня ПМЭФ Александр Дрозденко подпишет 17 соглашений с предприятиями на стенде Ленинградской области.