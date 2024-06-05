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В Самарской области создадут кадровый резерв правительства региона

Врио губернатора Вячеслав Федорищев поставил перед врио председателя правительства Самарской области Натальей Катиной задачу сформировать кадровый резерв правительства региона и администрации Самары.

Источник: Коммерсантъ

По мнению господина Федорищева, в команде требуется усиление.

Руководитель региона отметил необходимость дать активным жителям возможность высказать свои идеи. Помимо кадрового резерва некоторые могут сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов министерств и администрации Самары.

Предложения по проекту кадрового резерва будут рассмотрены на оперативном совещании правительства Самарской области в ближайший понедельник.

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.