В Самарской области создадут кадровый резерв правительства региона

По мнению господина Федорищева, в команде требуется усиление.
Руководитель региона отметил необходимость дать активным жителям возможность высказать свои идеи. Помимо кадрового резерва некоторые могут сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов министерств и администрации Самары.
Предложения по проекту кадрового резерва будут рассмотрены на оперативном совещании правительства Самарской области в ближайший понедельник.
Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.