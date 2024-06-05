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Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров

УАГАДУГУ, 5 июн — РИА Новости. Число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД республики Карамоко Жаном-Мари Траоре.

Источник: Reuters

«Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров с очередным визитом, он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться», — отметил он.

Глава МИД указал, что параллельно идет обучение военных и правоохранителей из Буркина-Фасо в России. По его словам, этот вид партнерства между странами «весьма и весьма конкретен и сильно продвинут».

«У меня нет никаких сомнений, что благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия поставляет и будет дополнительно поставлять продукцию военного назначения, необходимую для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок.

дипломатия