Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров

«Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров с очередным визитом, он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться», — отметил он.
Глава МИД указал, что параллельно идет обучение военных и правоохранителей из Буркина-Фасо в России. По его словам, этот вид партнерства между странами «весьма и весьма конкретен и сильно продвинут».
«У меня нет никаких сомнений, что благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены», — добавил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия поставляет и будет дополнительно поставлять продукцию военного назначения, необходимую для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок.