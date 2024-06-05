Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров

«Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров с очередным визитом, он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться», — отметил он.