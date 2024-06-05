Смаилов объяснил, почему его назначили вместо Годуновой

«Она показала себя как профессионал высокого уровня. И, насколько мне известно, Наталья Николаевна (Годунова. — Прим. ред.) долгое время хотела взять тайм-аут для того, чтобы решить свои личные вопросы, и в том числе вопросы, связанные со здоровьем, и по согласованию с главой государства она написала заявление и сейчас занимается этими своими вопросами. Я уверен, что в ближайшее время мы ее увидим на не менее ответственном участке работы, где она сможет дальше приносить пользу нашему государству», — объяснил Алихан Смаилов.