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Смаилов объяснил, почему его назначили вместо Годуновой

Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса 5 июня 2024 года высказался о своем назначении на пост председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/auditpalatasy

Он напомнил, что Наталья Годунова более пяти лет, с 2018 года, была руководителем Счетного комитета, далее — Высшей аудиторской палаты.

«Она показала себя как профессионал высокого уровня. И, насколько мне известно, Наталья Николаевна (Годунова. — Прим. ред.) долгое время хотела взять тайм-аут для того, чтобы решить свои личные вопросы, и в том числе вопросы, связанные со здоровьем, и по согласованию с главой государства она написала заявление и сейчас занимается этими своими вопросами. Я уверен, что в ближайшее время мы ее увидим на не менее ответственном участке работы, где она сможет дальше приносить пользу нашему государству», — объяснил Алихан Смаилов.

Экс-премьер уточнил, что президент предложил ему эту позицию и он «с благодарностью принял».

«Я буду дальше работать на благо нашей страны», — заверил Алихан Смаилов.