Оппозиция в Молдавии подготовила законопроект о сохранении идентичности

КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии блока «Победа» подготовили законопроект о сохранении молдавской идентичности, который внесут на рассмотрение в парламент, сообщил РИА Новости представитель политсилы Денис Уланов.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку «грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии».
«Парламентская группа блока “Победа” подготовила законопроект “Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей”. Документ будет внесен в ближайшее время на рассмотрение парламента».
Молдавский парламентарий подчеркнул, что проект важен для страны на фоне усилившегося иностранного влияния и попыток изменить традиционные молдавские устои.
«Нынешнее правительство отказывает нам в собственной идентичности. Лишает языка, культуры и истории. Даже слово “молдаване” отсутствует в лексиконе руководства страны. Нет национальности, нет этноса. Есть только граждане Молдавии с европейским будущим. Цель предлагаемого нами проекта — сохранить идентичность народа Молдавии, жить в гармонии с другими странами, но преследовать собственные интересы», — подытожил Уланов.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.