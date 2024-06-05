Перестановки в Смольном. Беглов сменил глав двух комитетов

Кулаков отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу». Он занимал должность главы КИО с 2020 года, а до этого — с февраля 2018 по январь 2020 года он был председателем комитета по строительству Санкт-Петербурга и недолго был замглавы администрации губернатора. В структурах власти он работал с 2000 года, успел шесть лет поруководить Госстройнадзором. Начинал в качестве начальника отдела строительства и землепользования администрации Курортного района.