Перестановки в Смольном. Беглов сменил глав двух комитетов

Губернатор Петербурга Александр Беглов освободил Леонида Кулакова от должности председателя комитета имущественных отношений (КИО). Об этом сообщила пресс-служба Смольного 5 июня.
Кулаков отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу». Он занимал должность главы КИО с 2020 года, а до этого — с февраля 2018 по январь 2020 года он был председателем комитета по строительству Санкт-Петербурга и недолго был замглавы администрации губернатора. В структурах власти он работал с 2000 года, успел шесть лет поруководить Госстройнадзором. Начинал в качестве начальника отдела строительства и землепользования администрации Курортного района.
Врио главы КИО стал Сергей Макаров, который с августа 2014 года возглавляет комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Традиционно его критиковали градозащитники, а осенью 2022 года чиновника даже задерживали, но до сих пор на его кадровую судьбу это не влияло. Его место временно займет Алексей Михайлов — первый зампредседателя КГИОП.