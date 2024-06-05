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Лукашенко рассказал, о чем вечно спорит с Путиным (видео)

Белорусский лидер по достоинству оценил природные условия в Иркутской области, а также исполнил свою мечту увидеть Байкал.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, а после пообщался с местными жителями, которые собрались возле областной администрации.

Глава белорусского государства пригласил всех посетить республику, но отметил, что после Иркутской области природа их не впечатлит, потому что она просто точь-в-точь такая же. После чего пошутил, что привез с собой в российский регион дождливую погоду.

«С Путиным (президентом РФ — Sputnik) созвонился — заказал в Кремле», — добавил Александр Лукашенко.

Местная жительница поинтересовалась не замерз ли вчера по прибытии в Иркутск белорусский лидер, на что он ответил, что нет, потому что это подходящая для него погода.

«У нас вечный спор с президентом России. Он любит нормальную погоду, теплую. А я вообще не могу», — посетовал президент Беларуси.

Путин Владимир
Лукашенко Александр