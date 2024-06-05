Лукашенко рассказал, о чем вечно спорит с Путиным (видео)

Сегодня Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, а после пообщался с местными жителями, которые собрались возле областной администрации.
Глава белорусского государства пригласил всех посетить республику, но отметил, что после Иркутской области природа их не впечатлит, потому что она просто точь-в-точь такая же. После чего пошутил, что привез с собой в российский регион дождливую погоду.
«С Путиным (президентом РФ — Sputnik) созвонился — заказал в Кремле», — добавил Александр Лукашенко.
Местная жительница поинтересовалась не замерз ли вчера по прибытии в Иркутск белорусский лидер, на что он ответил, что нет, потому что это подходящая для него погода.
«У нас вечный спор с президентом России. Он любит нормальную погоду, теплую. А я вообще не могу», — посетовал президент Беларуси.