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Президент Беларуси покинул Приангарье

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске завершился визит президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщило ИА «ИрСити».

Александр Григорьевич вылетел из Иркутска на своём Boeing 767−300 авиакомпании «Белавиа». Данный борт используется для перелётов президента и премьер-министра Беларуси. Незадолго до вылета борт № 1 Беларуси улетел из Иркутского аэропорта на аэродром Иркутского авиазавода.

Александр Лукашенко успел побывать на Байкале и провести рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, а также посетить авиазавод. Анонсированных ранее встреч с председателем правительства Константином Зайцевым, спикером Заксобрания Александром Ведерниковым и мэром Иркутска Русланом Болотовым не проводилось.

Лукашенко Александр