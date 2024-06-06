Президент Беларуси покинул Приангарье

Александр Лукашенко успел побывать на Байкале и провести рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, а также посетить авиазавод. Анонсированных ранее встреч с председателем правительства Константином Зайцевым, спикером Заксобрания Александром Ведерниковым и мэром Иркутска Русланом Болотовым не проводилось.