Президент Беларуси покинул Приангарье

В Иркутске завершился визит президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщило ИА «ИрСити».
Александр Григорьевич вылетел из Иркутска на своём Boeing 767−300 авиакомпании «Белавиа». Данный борт используется для перелётов президента и премьер-министра Беларуси. Незадолго до вылета борт № 1 Беларуси улетел из Иркутского аэропорта на аэродром Иркутского авиазавода.
Александр Лукашенко успел побывать на Байкале и провести рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, а также посетить авиазавод. Анонсированных ранее встреч с председателем правительства Константином Зайцевым, спикером Заксобрания Александром Ведерниковым и мэром Иркутска Русланом Болотовым не проводилось.