«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня вечером он посетит Царское село, музей Царскосельского лицея и посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Феноменальная экспозиция, важная дата для всего нашего народа, для нашей культуры. Это будет вечером».
Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Александра Пушкина, сообщил журналистам пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.