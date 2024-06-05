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Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Александра Пушкина, сообщил журналистам пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня вечером он посетит Царское село, музей Царскосельского лицея и посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Феноменальная экспозиция, важная дата для всего нашего народа, для нашей культуры. Это будет вечером».

сказал Песков
Путин Владимир