Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину

«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня вечером он посетит Царское село, музей Царскосельского лицея и посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Феноменальная экспозиция, важная дата для всего нашего народа, для нашей культуры. Это будет вечером».