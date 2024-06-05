Из правительства Самарской области уволилась главная по связям со СМИ

Перед этим врио губернатора Вячеслав Федорищев поставил перед врио председателя правительства Самарской области Натальей Катиной задачу сформировать кадровый резерв правительства региона и администрации Самары. Глава области отметил, что помимо кадрового резерва некоторые специалисты могут сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов министерств и городской администрации.