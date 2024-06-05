Из правительства Самарской области уволилась главная по связям со СМИ

Об этом «Ъ-Волга» сообщили в правительстве.
Госпожа Летичевская руководила профильным департаментом на протяжении последних лет. Когда Самарскую область возглавлял Дмитрий Азаров, она покидала подразделение, чтобы стать советником губернатора, а затем вернулась в департамент.
До работы в правительстве Елена Летичевская была директором «Самарской газеты» — официального издания администрации Самары. Где она продолжит карьеру, не сообщается.
Перед этим врио губернатора Вячеслав Федорищев поставил перед врио председателя правительства Самарской области Натальей Катиной задачу сформировать кадровый резерв правительства региона и администрации Самары. Глава области отметил, что помимо кадрового резерва некоторые специалисты могут сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов министерств и городской администрации.