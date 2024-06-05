Новый губернатор призвал главу Самары немедленно устранять замечания жителей

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поручил главе Самары Елене Лапушкиной усилить работу по благоустройству города. Об этом стало известно в ходе встречи чиновников 5 июня.
— Много проблем в коммунальном хозяйстве. Я передам вам всю многочисленную подборку, которую мне уже прислали жители. Однако уверен, что вы за все время работы очень глубоко понимаете их, давайте вместе решать, — сказал руководитель области мэру.
Федорищев пообещал оказать городу всю необходимую ресурсную поддержку от правительства Самарской области. Также врио губернатора поручил Лапушкиной немедленно устранять возникающие от жителей замечания.
— Если нам показали на проблему, фотографию прислали, то надо сразу же ее отрабатывать. Регламентные сроки — сутки, трое суток установим в зависимости от типа проблемы. Председатель правительства подготовит жесткие методические рекомендации, и мы будем их придерживаться, — отметил новый глава региона.
По словам мэра Самары, команда муниципалитета готова работать, понимает свои задачи и ответственность перед людьми.