ЦИК: менять Избирательный кодекс к президентским выборам не будут

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Выборы президента Беларуси в 2025 году будут проводить по уже принятому Избирательному кодексу, заявил глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко в рамках республиканского семинаре по вопросам проведения выборов.
В 2022 году в Беларуси обновилось избирательное законодательство, были приняты нормы о проведении единого дня голосования, внесены изменения в требования к кандидатам на пост президента.
«Мы президентскую избирательную кампанию будем проводить уже по действующему Избирательному кодексу», — цитирует Карпенко БелТА.
Глава ЦИК напомнил, что в соответствии с Избирательным кодексом и Конституцией очередные президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.
Сегодня на семинаре Карпенко подчеркнул, что уже нужно намерить подходы к подготовке и проведению президентской кампании.
По его словам, президентская кампания 2025 года, фактические завершит избирательный цикл, который в Беларуси проводится в соответствии принятыми на референдуме 2022 года поправками в законодательство.
Изменения в Избирательный кодекс
Палата представителей Национального собрания Беларуси также приняла во втором чтении проект закона «Об изменении Избирательного кодекса». В первом чтении он был принят 14 декабря 2022 года.
Данным законом внесена новая норма о том, что для кандидатов на пост президента возрастной ценз увеличен до 40 лет, а до 20 лет — ценз оседлости. Также законопроект определяет, что одно и то же лицо не может избраться президентом более двух раз.