Виталий Хоценко анонсировал несколько масштабных строек в Омской области

Наконец, третий инвестор, «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна, должен приступить к возведению рекреационного отеля, включающего в себя гостиничный комплекс, ресторан, СПА-комплекс и гостевые коттеджи, озвучил Виталий Хоценко. Ожидается, что объект с ориентировочным объемом инвестиций около 1,6 миллиарда рублей также появится в 2025 году.