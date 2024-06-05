Виталий Хоценко анонсировал несколько масштабных строек в Омской области

Так, в 2026 году запланирован запуск завода по производству решетчатого настила. По словам Виталия Хоценко, предприятие, позволяющее трудоустроить порядка 40 специалистов, возникнет в рамках договора с компанией «Центр-Трейд». Обозначен объем инвестиций в размере порядка 200 миллионов рублей.
Вторым масштабным инвестпроектом, которому дадут жизнь по итогам ПМЭФ-2024, названо строительство завода металлоконструкций с битумным терминалом. Инвестором названа компания «Стройтраст» Армана Акопяна, сумма вложений оценивается в 2,4 миллиарда рублей. Ожидается, что полноценный запуск предприятия состоится уже в 2025 году.
Наконец, третий инвестор, «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна, должен приступить к возведению рекреационного отеля, включающего в себя гостиничный комплекс, ресторан, СПА-комплекс и гостевые коттеджи, озвучил Виталий Хоценко. Ожидается, что объект с ориентировочным объемом инвестиций около 1,6 миллиарда рублей также появится в 2025 году.