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Виталий Хоценко анонсировал несколько масштабных строек в Омской области

В среду, 5 июня 2024 года, глава региона Виталий Хоценко представил общественности первые результаты своего пребывания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Согласно публикациям в личном телеграм-канале губернатора Омской области, подписано как минимум три соглашения, знаменующие собою масштабные «стройки».

Источник: Фотобанк Росконгресс

Так, в 2026 году запланирован запуск завода по производству решетчатого настила. По словам Виталия Хоценко, предприятие, позволяющее трудоустроить порядка 40 специалистов, возникнет в рамках договора с компанией «Центр-Трейд». Обозначен объем инвестиций в размере порядка 200 миллионов рублей.

Вторым масштабным инвестпроектом, которому дадут жизнь по итогам ПМЭФ-2024, названо строительство завода металлоконструкций с битумным терминалом. Инвестором названа компания «Стройтраст» Армана Акопяна, сумма вложений оценивается в 2,4 миллиарда рублей. Ожидается, что полноценный запуск предприятия состоится уже в 2025 году.

Наконец, третий инвестор, «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна, должен приступить к возведению рекреационного отеля, включающего в себя гостиничный комплекс, ресторан, СПА-комплекс и гостевые коттеджи, озвучил Виталий Хоценко. Ожидается, что объект с ориентировочным объемом инвестиций около 1,6 миллиарда рублей также появится в 2025 году.