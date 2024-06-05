Что обсуждают эксперты стран ШОС на форуме в Ташкенте

«Подключение к данному формату представителей всех стран большой “семьи ШОС” — государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу свидетельствует о том, что дальнейшее наращивание взаимодействия на этом треке становится всё более востребованным в текущих условиях», — отметил эксперт.