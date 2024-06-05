Что обсуждают эксперты стран ШОС на форуме в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Ташкенте проходит XIX заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества под председательством узбекской стороны, сообщает пресс-служба организатора мероприятия Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ).
Тема форума — «Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания».
В фокусе внимания находятся приоритетные направления сотрудничества, повышение эффективности организации на современном этапе, перспективы ее развития.
Директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Элдор Арипов высоко оценил работу Форума ШОС в качестве эффективной экспертно-аналитической площадки.
«Подключение к данному формату представителей всех стран большой “семьи ШОС” — государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу свидетельствует о том, что дальнейшее наращивание взаимодействия на этом треке становится всё более востребованным в текущих условиях», — отметил эксперт.
Вместе с тем, он подчеркнул как важно, «чтобы Форум ШОС не превращался исключительно в дискуссионный клуб, где собираются для того, чтобы сказать что-то и услышать кого-то».
«Необходимо добиться того, чтобы от нашей работы была солидная практическая отдача», — сказал Арипов.
По его мнению, для эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы «возникает объективная необходимость адаптации деятельности ШОС к новым условиям».
Очень важно, чтобы заседания форумов ШОС служили экспертно-аналитической подпиткой для обогащения повестки дня ключевых директивных органов ШОС — Совета глав государств и Совета глав правительств, добавил Арипов.
С приветствием к участникам обратился Генсек ШОС Чжан Мин. Он акцентировал внимание на достижениях организации, отметив, что за более чем 20 лет своего развития ШОС превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.
Кроме того, он указал, что число членов «большой семьи ШОС» растет.
«На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в г. Астане будет принято решение о вступлении Беларуси в ШОС, и таким образом число государств-членов ШОС достигнет исторического двузначного прорыва».
Он также подчеркнул, что ШОС уделяет внимание не только задачам «высшего уровня», таким как политика, дипломатия, мир, развитие, безопасность, но и темам, «близким к народу», таким как туризм, спорт, утилизация отходов".
Говоря о нынешнем мероприятии, Чжан Мин отметил, что «за 19 лет своего существования Форум ШОС стал наиболее авторитетным консультационно-экспертным механизмом организации».
По его словам, на сегодняшнем Форуме рассматриваются темы, имеющие большое практическое и долгосрочное значение для развития ШОС в новую эпоху.
В фокусе внимания участников находятся приоритетные направления сотрудничества, повышение эффективности организации на современном этапе, перспективы ее развития.