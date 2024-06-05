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Потеря нейтралитета Швейцарией, ПМЭФ и кураторство в ОПК. Темы брифинга Пескова

Позиция Швейцарии по конфликту на Украине, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и кураторство в сфере ОПК стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин вечером 5 июня посетит Царское село и Царскосельский лицей: «Посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина».

Глава государства также проведет встречу с руководителями мировых информагентств. На ней будут представители и недружественных стран: «Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, и также официальные государственные агентства дружественных нам и даже партнерских государств».

О ПМЭФ

Что касается основной идеи ПМЭФ, то Россия в нынешних изменившихся мировых условиях нацелена на сотрудничество, основанное на праве и взаимной выгоде, и «предлагает заинтересованным странам» его принимать.

«Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей».

О потере нейтралитета Швейцарией

Швейцария отходит от своей традиционной политики нейтралитета: «Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, она солидаризировалась с западным меньшинством».

В Кремле согласны с позицией Швейцарской народной партии, считающей неправильной конференцию по Украине без России: «То, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно».

О кураторстве сферы ОПК

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, помощник президента РФ Алексей Дюмин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс каждый по своему направлению: «Это очень объемная тема».

Об угрозах США в адрес Китая

США уже вряд ли могут позволить себе говорить с КНР тоном шантажа: «Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей и подобных угроз, такого шантажа».

Москва солидарна с Пекином, который считает неуместным угрозы Вашингтона за якобы поддержку российского ОПК: «Мы считаем подобный тон с подобными угрозами абсолютно неуместным и недопустимым».

О проекте антииранской резолюции МАГАТЭ

Кремль не комментирует проект антииранской резолюции, внесенный на рассмотрение Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии: «Сейчас — накануне голосования — вряд ли стоит делать какие-то заявления».

Песков Дмитрий