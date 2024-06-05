Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией

КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Посол Украины Марко Шевченко не исключил закрытие границы с Молдавией в случае прихода к власти в Кишиневе партий, считающих Россию стратегическим партнером.
Молдавская оппозиция, в частности, политический блок «Победа», Партия коммунистов, Партия социалистов, выступают за нормализацию отношений с РФ.
«Я завершаю свой мандат посла в Молдавии, поэтому могу быть немного недипломатичным. Давайте пофантазируем, Украина может закрыть границу, если в Молдавии изберут партии, считающие Россию стратегическим партнером. Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем», — сказал Шевченко в эфире частного кишинёвского телеканала Exclusiv TV.
На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины — их работа приостановлена с февраля 2022 года по решению украинской стороны.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.