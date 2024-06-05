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Летом на Кубани будет +40: Вениамин Кондратьев поручил усилить мониторинг в районах края

В Краснодарском крае продолжает действовать пожароопасный период.

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Источник: Комсомольская правда

Его ввели в регионе 1 марта. В настоящее время на Кубани установилась жаркая сухая погода. Синоптики прогнозируют, что в июле и августе столбики термометров поднимутся до +40 градусов.

«Ежегодно в такой период мы сталкиваемся с природными пожарами. У нас 1,2 млн гектаров лесного фонда, в том числе уникальных заповедных мест. В полях растет урожай. И нужно сделать все, чтобы предотвратить возгорания», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубани с начала 2024 года случилось 14 пожаров в полях и лесах. Причиной большинства происшествий произошли стал человеческий фактор.

Как отметил глава региона, одной из наиболее действенных мер предотвращения пожаров остается мониторинг на туристических маршрутах и возле сельхозугодий.

«Дал поручение главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении, контролировать обстановку в круглосуточном режиме», — добавил Вениамин Кондратьев.