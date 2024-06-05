Летом на Кубани будет +40: Вениамин Кондратьев поручил усилить мониторинг в районах края

«Ежегодно в такой период мы сталкиваемся с природными пожарами. У нас 1,2 млн гектаров лесного фонда, в том числе уникальных заповедных мест. В полях растет урожай. И нужно сделать все, чтобы предотвратить возгорания», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.