Летом на Кубани будет +40: Вениамин Кондратьев поручил усилить мониторинг в районах края

Его ввели в регионе 1 марта. В настоящее время на Кубани установилась жаркая сухая погода. Синоптики прогнозируют, что в июле и августе столбики термометров поднимутся до +40 градусов.
«Ежегодно в такой период мы сталкиваемся с природными пожарами. У нас 1,2 млн гектаров лесного фонда, в том числе уникальных заповедных мест. В полях растет урожай. И нужно сделать все, чтобы предотвратить возгорания», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
На Кубани с начала 2024 года случилось 14 пожаров в полях и лесах. Причиной большинства происшествий произошли стал человеческий фактор.
Как отметил глава региона, одной из наиболее действенных мер предотвращения пожаров остается мониторинг на туристических маршрутах и возле сельхозугодий.
«Дал поручение главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении, контролировать обстановку в круглосуточном режиме», — добавил Вениамин Кондратьев.