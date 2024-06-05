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Токаев посетил Центр экстренной медицины и подарил реанимобиль

Глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального центра, координирующего работу служб медицинской авиации, скорой помощи и приемных отделений, передает DKNews.kz.

Источник: Акорда

Комплекс располагает стационаром на 250 мест.

По словам председателя правления Тимура Муратова, в центре будет создано 9 клинических департаментов, осуществляющих лечение по 29 профилям. Учреждение способно принимать более 18 000 пациентов в год.

Президент осмотрел операционные залы, оснащенные современным оборудованием, включая мобильный компьютерный томограф и систему OR-1.

В ходе беседы с сотрудниками Глава государства назвал открытие такого уникального объекта большим достижением отечественной медицины. Он также обратил внимание на необходимость широкого привлечения в центр квалифицированных специалистов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал медикам успехов в работе и подарил центру реанимобиль.

медицина