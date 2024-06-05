Мирзиёев созвонился с муфтием Узбекистана — подробности

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики поинтересовался ходом подготовки к священному паломничеству Хадж, условиями, созданными для соотечественников, их здоровьем и настроением.
Как отмечалось, и в этом году мероприятия Хаджа организованы на высоком уровне, проходят упорядоченно. Слаженно работают региональные центры Хаджа. При поддержке Кабмина, Комитета по делам религии, министерств иностранных дел, транспорта, здравоохранения и других организаций созданы все условия для паломников.
«В настоящее время около 12 тысяч наших соотечественников находятся в Саудовской Аравии. Паломничество смогут совершить в общей сложности 15 130 граждан. Их сопровождают 300 руководителей групп, 50 врачей высшей категории, повара, переводчики и другие помощники», — сообщил председатель Управления мусульман, муфтий шейх Нуриддин Холикназар.
По его словам, нововведением этого года стало совершение хатма — чтения Корана, организованного религиозными деятелями и чтецами, находящимися в Саудовской Аравии. До настоящего времени было совершено 1 515 чтений с молитвами за мир в республике и благополучие народа.
«Президент пожелал соотечественникам благополучного завершения священного паломничества и безопасного возвращения на родину. Он выразил надежду, что после возвращения паломники будут способствовать укреплению атмосферы добра и заботы в нашем обществе, борьбе с невежеством через просвещение, воспитанию молодежи и укреплению семейных ценностей», — говорится в сообщении.