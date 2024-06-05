Мирзиёев созвонился с муфтием Узбекистана — подробности

Как отмечалось, и в этом году мероприятия Хаджа организованы на высоком уровне, проходят упорядоченно. Слаженно работают региональные центры Хаджа. При поддержке Кабмина, Комитета по делам религии, министерств иностранных дел, транспорта, здравоохранения и других организаций созданы все условия для паломников.