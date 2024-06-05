В МИД прокомментировали ситуацию с не вступившим в силу безвизовым режимом в Таиланде для узбекистанцев

Генеральное консульство нашей страны в Бангкоке обратилось в Министерство иностранных дел Таиланда по вопросу упрощения визового режима. Там сообщили, что официальной информации об этом еще не поступало.
В региональном представительстве МИД Таиланда ответили, что решение правительства об упрощении визовой процедуры есть, однако еще предстоит разослать дипломатическим представительствам Таиланда за рубежом соответствующие инструкции.
Кроме того, введенный в одностороннем порядке упрощенный визовый порядок может быть отменен через определенный период.
«Дополнительную информацию мы предоставим, как только МИД Узбекистана получит официальную ноту Таиланда», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства нашей страны.
Ранее сообщалось, что Таиланд вводит безвизовый режим для 36 новых стран, в том числе и для Узбекистана. Однако, туристам, прибывшим из нашей страны, пограничная служба Таиланда сообщила, что им ничего не известно об этом, потому им требуется получить визу по прибытию стоимостью в 75 долларов.