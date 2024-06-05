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В МИД прокомментировали ситуацию с не вступившим в силу безвизовым режимом в Таиланде для узбекистанцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пресс-службе МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию с ненаступившим безвизом в Таиланд, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Генеральное консульство нашей страны в Бангкоке обратилось в Министерство иностранных дел Таиланда по вопросу упрощения визового режима. Там сообщили, что официальной информации об этом еще не поступало.

В региональном представительстве МИД Таиланда ответили, что решение правительства об упрощении визовой процедуры есть, однако еще предстоит разослать дипломатическим представительствам Таиланда за рубежом соответствующие инструкции.

Кроме того, введенный в одностороннем порядке упрощенный визовый порядок может быть отменен через определенный период.

«Дополнительную информацию мы предоставим, как только МИД Узбекистана получит официальную ноту Таиланда», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства нашей страны.

Ранее сообщалось, что Таиланд вводит безвизовый режим для 36 новых стран, в том числе и для Узбекистана. Однако, туристам, прибывшим из нашей страны, пограничная служба Таиланда сообщила, что им ничего не известно об этом, потому им требуется получить визу по прибытию стоимостью в 75 долларов.