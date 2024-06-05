В МИД прокомментировали ситуацию с не вступившим в силу безвизовым режимом в Таиланде для узбекистанцев

Ранее сообщалось, что Таиланд вводит безвизовый режим для 36 новых стран, в том числе и для Узбекистана. Однако, туристам, прибывшим из нашей страны, пограничная служба Таиланда сообщила, что им ничего не известно об этом, потому им требуется получить визу по прибытию стоимостью в 75 долларов.