Депутат считает, что чиновники не стали работать лучше в Казахстане

«Данные расходы не раз сокращались по инициативе депутатов в ходе рассмотрения проектов бюджета. Несмотря на это, в 2023 году данные расходы выросли более чем в два раза. В числе ведомства — Министерство науки и высшего образования и Министерство здравоохранения. Зачастую через проведение исследований и оказание консалтинговых услуг государственные органы делегируют свои функциональные обязанности подведомственным организациям. Ситуация складывается таким образом, что госслужащие не могут ни сформировать качественные индикаторы с реальной привязкой к бюджетным затратам, ни обеспечить аналитическую часть своей работы», — заявила она.