Депутат считает, что чиновники не стали работать лучше в Казахстане

Татьяна Савельева сообщила, что бюджетные средства продолжают направлять на проведение различных исследований, опросов и оказание консалтинговых услуг.
«Данные расходы не раз сокращались по инициативе депутатов в ходе рассмотрения проектов бюджета. Несмотря на это, в 2023 году данные расходы выросли более чем в два раза. В числе ведомства — Министерство науки и высшего образования и Министерство здравоохранения. Зачастую через проведение исследований и оказание консалтинговых услуг государственные органы делегируют свои функциональные обязанности подведомственным организациям. Ситуация складывается таким образом, что госслужащие не могут ни сформировать качественные индикаторы с реальной привязкой к бюджетным затратам, ни обеспечить аналитическую часть своей работы», — заявила она.
Не оказало, по ее словам, положительного эффекта введение новой системы оплаты труда.
«Переход на факторно-балльную систему оплаты труда фактически не повлиял на эффективность работы государственных служащих, притом, что за два года дополнительные денежные выплаты в качестве поощрения выросли в два раза», — отметила депутат.
Татьяна Савельева указала правительству совместно с Агентством по делам государственной службы на необходимость выработать и внедрить новые подходы по повышению эффективности работы госаппарата, чтобы чиновники могли выполнять свои функциональные обязанности без привлечения сторонних организаций.