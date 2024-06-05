Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом

Лукашенко побывал в Иркутске с рабочим визитом, в среду он провел рабочую встречу с Кобзевым, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Лукашенко также познакомился с деятельностью Иркутского авиационного авиазавода, продукция которого экспортируется в том числе в Белоруссию.
«Иркутск наш! И не думайте даже, что он далекий и не белорусский, мы договорились с губернатором, что он будет общий узел нашего единого Отечества при двух суверенных государствах. Сказочное место. Вы в раю живете», — с такими словами президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко покидал сегодня иркутскую землю. Очень приятно это было услышать", — написал Кобзев.
Он отметил, что в 2020 году после избрания губернатором посещал Белоруссию с рабочим визитом и встречался с Лукашенко в Минске. Тогда Кобзев пригласил его посетить Иркутскую область и озеро Байкал.
«Приятно, что глава Беларуси сдержал слово и нашел время в своем плотном графике», — отметил Кобзев, подчеркнув, что этот визит Лукашенко на Байкал не последний.
Иркутскую область и Белоруссию связывают давние партнерские отношения, она занимает вторую позицию в структуре внешнеторгового оборота региона среди стран СНГ.