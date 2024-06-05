Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом

«Иркутск наш! И не думайте даже, что он далекий и не белорусский, мы договорились с губернатором, что он будет общий узел нашего единого Отечества при двух суверенных государствах. Сказочное место. Вы в раю живете», — с такими словами президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко покидал сегодня иркутскую землю. Очень приятно это было услышать", — написал Кобзев.