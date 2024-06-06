На СВО погиб награждённый Орденом мужества боец Петухов из Пермского края

Боец Дмитрий Петухов из Пермского края, награждённый Орденом мужества, погиб в ходе специальной военной операции.
Об этом сообщает администрация Соликамского городского округа. Мужчина родился в июне 2003 года. Он окончил школу № 10 и отучился на техника-программиста в Соликамском горно-химическом техникуме. Военнослужащий Петухов был награждён Орденом мужества.
Администрация округа выразила соболезнования семье и близким погибшего. Прощание с Дмитрием Петуховым пройдёт 6 июня в ДК завода «Урал».