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На СВО погиб награждённый Орденом мужества боец Петухов из Пермского края

Ему было 20 лет.

Источник: Администрация Соликамска

Боец Дмитрий Петухов из Пермского края, награждённый Орденом мужества, погиб в ходе специальной военной операции.

Об этом сообщает администрация Соликамского городского округа. Мужчина родился в июне 2003 года. Он окончил школу № 10 и отучился на техника-программиста в Соликамском горно-химическом техникуме. Военнослужащий Петухов был награждён Орденом мужества.

Администрация округа выразила соболезнования семье и близким погибшего. Прощание с Дмитрием Петуховым пройдёт 6 июня в ДК завода «Урал».