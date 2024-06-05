«И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет». Лукашенко предложил уравнять в правах белорусские и российские товары

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения авиастроительного завода в Иркутске 5 июня предложил уравнять в правах белорусские и российские товары. Видеофрагмент разместили в телеграм-канале «Пул Первого».
— Мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям, — подчеркнул глава государства.
Он уточнил, что это должно быть общее дело, добавив, что Беларусь и Россия не должны делить. По словам президента, часто говорится о том, что товар Союзного государства.
— Слушайте, давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем.
Кроме того, он заметил:
— И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет.
По словам Лукашенко, экономика все поглотит.