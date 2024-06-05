Пермь посетят два федеральных министра

Об этом сообщается на сайте министерства строительства Пермского края.
В рамках форума руководители Минстроя и Минцифры России примут участие в обсуждении актуальных трендов и инноваций для устойчивого развития регионов и в пленарном заседании. Форум пройдет в столице Прикамья с 13 по 15 июня.
Организаторами форума выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительство Пермского края и центр компетенций «Умный город».
Форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». В рамках форума встречаются представители бизнеса, инженеры, государственные служащие и ведущие эксперты в области высоких технологий, в целях определения путей достижения поставленных задач в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, туризм, культура, спорт.