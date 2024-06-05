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Пермь посетят два федеральных министра

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на следующей неделе посетят Пермь в рамках V международного форума «Умный город».

Об этом сообщается на сайте министерства строительства Пермского края.

В рамках форума руководители Минстроя и Минцифры России примут участие в обсуждении актуальных трендов и инноваций для устойчивого развития регионов и в пленарном заседании. Форум пройдет в столице Прикамья с 13 по 15 июня.

Организаторами форума выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительство Пермского края и центр компетенций «Умный город».

Форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». В рамках форума встречаются представители бизнеса, инженеры, государственные служащие и ведущие эксперты в области высоких технологий, в целях определения путей достижения поставленных задач в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, туризм, культура, спорт.