Пермь посетят два федеральных министра

Форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». В рамках форума встречаются представители бизнеса, инженеры, государственные служащие и ведущие эксперты в области высоких технологий, в целях определения путей достижения поставленных задач в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, туризм, культура, спорт.