Вячеслав Федорищев оценил новинку АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Депутат Государственной Думы от Самарской области Владимир Гутенев отметил, что добиться таких результатов было бы невозможно без поддержки Президента России Владимира Путина, Правительства страны и федерального парламента. «В прошлом году, когда мы принимали бюджет, было дополнительно выделено 21 млрд рублей на лизинг автотранспорта, 15 млрд рублей — на субсидирование 20% скидки на приобретение отечественных автомобилей. И самое важно — это реинжиниринг. 9 млрд — на то, чтобы компенсировать 80% при разработке конструкторской документации. Но не только финансовая помощь, но и защита внутреннего рынка. Мы разработали ряд предложений по индексации утилизационной ставки. Не стали ограничиваться ставкой только для легковых и грузовых автомобилей, включили и сельхозтехнику, и дорожно-строительную. Поэтому Самарская область задает тон и в нормативной базе по защите внутреннего рынка», — подчеркнул Владимир Гутенев.