Депутат Омского горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР

Как отметила парламентарий на своей странице в соцсети, в ДНР она помогает с работой в госпитале, а также в качестве переводчика.
"Долго шла к этому, но живем в нелегкое время и каждый вносит посильную лепту за наш мир, в борьбу за мирное будущее поколений. Я уехала волонтером в ДНР помогаю ребятам в госпитале и переводчиком.
Поняла здесь, как воинам трудно и как им нужна наша помощь и поддержка. Обращайтесь в штаб ЕР там подскажут, что необходимо в первую очередь на передовой!" — сообщила Инна Гомолко.
Напомним, что ранее служить добровольцем в зону специальной военной операции отправился депутат Омского горсовета Константин Кочанов.