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Депутат Омского горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР

Депутат Омского городского Совета Инна Гомолко уехала волонтером в Донецкую народную республику.

Как отметила парламентарий на своей странице в соцсети, в ДНР она помогает с работой в госпитале, а также в качестве переводчика.

"Долго шла к этому, но живем в нелегкое время и каждый вносит посильную лепту за наш мир, в борьбу за мирное будущее поколений. Я уехала волонтером в ДНР помогаю ребятам в госпитале и переводчиком.

Поняла здесь, как воинам трудно и как им нужна наша помощь и поддержка. Обращайтесь в штаб ЕР там подскажут, что необходимо в первую очередь на передовой!" — сообщила Инна Гомолко.

Напомним, что ранее служить добровольцем в зону специальной военной операции отправился депутат Омского горсовета Константин Кочанов.