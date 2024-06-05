Фирдавс Абдухаликов покинет пост директора Агентства кинематографии

По некоторым данным, он возглавит Центр исламской цивилизации.
Также ожидается, что временно должность директора Агентства кинематографии займет его заместитель Шухрат Ризаев.
Официально информация пока не подтверждена.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов освобожден от занимаемой должности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По некоторым данным, он возглавит Центр исламской цивилизации.
Также ожидается, что временно должность директора Агентства кинематографии займет его заместитель Шухрат Ризаев.
Официально информация пока не подтверждена.