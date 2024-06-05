Вашингтон
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фирдавс Абдухаликов покинет пост директора Агентства кинематографии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов освобожден от занимаемой должности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По некоторым данным, он возглавит Центр исламской цивилизации.

Также ожидается, что временно должность директора Агентства кинематографии займет его заместитель Шухрат Ризаев.

Официально информация пока не подтверждена.