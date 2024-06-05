Прокатился на трамвае, поругал чиновников и услышал правду в глаза: что успел врио губернатора Федорищев за три дня в Самаре

В Самарской области сменился губернатор. Теперь с приставкой «врио» на этой должности работает Вячеслав Федорищев. Молодой чиновник приехал из Тулы в Самару 3 июня 2024 года и сразу же принялся наводить в регионе порядок. За три дня он успел проехаться на трамвае, пообщаться с жителями и поругать чиновников. Рассказываем подробно.
Приехал работать и жить
В первый рабочий день, 3 июня, Вячеслава Федорищева представили в правительстве региона. На мероприятии присутствовал полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, который подчеркнул, что у Вячеслава Федорищева есть серьезный опыт работы в правительственной деятельности как на федеральном, так и региональном уровне.
«Нам вместе нужно будет добиваться, чтобы Самара была на первых местах. Причем не только и не столько в рейтингах, сколько в жизни. Мы знаем, что Самара — это очень сильный город. Нам необходимо работать над тем, чтобы о Самаре знали, знали о наших успехах, приезжали к нам самые талантливые люди», — сказал Вячеслав Федорищев.
Он заявил, что приехал в Самарскую область работать и жить. Поблагодарил семью за то, что поддержала его.
«Я очень благодарен своей семье, своей замечательной супруге, которая приехала со мной. Мы не подведем Самарскую область, я уверен, что, работая с вами каждый день, мы будем добиваться целей, которые перед нами поставлены», — подчеркнул Федорищев.
Пользователи соцсетей очень живо откликнулись на представление нового главы и буквально забросали правительственные аккаунты жалобами на благоустройство, ямы, дороги, мусор, вырубку деревьев и посредственную работу общественного транспорта.
Завел личный Telegram-канал
Первым делом врио губернатора завел свой Telegram-канал. У него уже более 42 тысяч подписчиков, и их количество растет. Под каждым постом — около десятка тысяч реакций. Но вот комментарии писать пока нельзя и неизвестно, появится ли такая возможность.
В частности, фотография ямы посреди тротуара, размещенная на канале, с подписью «Про благоустройство в городе поговорим отдельно», набрала 8 816 реакций. Судя по всему, люди солидарны с новым главой.
Во вторник, 4 июня, Вячеслав Федорищев решил лично убедиться в том, что проблемы, о которых пишут горожане, невыдуманные. В обеденный перерыв вышел на улицы Самары и направился к трамвайной остановке вместе с министром транспорта.
«В обеденный перерыв проехал на своем любимом виде транспорта — городском трамвае. Взял с собой министра транспорта. Пообщался с людьми. Я и раньше читал, что есть много замечаний к тому, как устроен наш транспорт, дорожная сеть. От людей сегодня услышал правду в глаза. Все наказы будут выполнены. Трамвайный парк будем обновлять, а над дорожной сетью усиленно работать», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Позже Федорищев рассказал, что прогулялся по городу, Самара ему понравилась. Судя по фотографиям, это была историческая часть города. Также он провел беседу с и.о. министра транспорта Иваном Пивкиным.
«Я и раньше знал, что много замечаний к транспортному хозяйству и дорожной сети. Люди конкретно обозначили проблему. У нас более 300 трамваев, и только 12 из них были обновлены. Это ничто по сравнению с теми возможностями, что у нас есть. Я уже молчу про троллейбусный и автобусный парки. Я вам делаю замечание. Недостаточно внимания уделяли этому вопросу. Возможности для обновления у нас есть. Ситуация тревожная, надо исправлять», — подытожил Федорищев.
Врио главы региона поручил Ивану Пивкину совместно с и.о. председателем областного правительства в кратчайшие сроки подготовить программу, по которой начнется обновление парка общественного транспорта.
Встретился с фондом «Защитники Отечества»
Рабочий день 5 июня Вячеслав Федорищев начал с обращения к жителям Самарской области, в котором рассказал о планах на день. Позже он встретился с представителями самарского филиала фонда «Защитники Отечества».
«В Самарской области лучшие практики обеспечения всеми мерами поддержки семей военнослужащих. Но мы на этом останавливаться не будем. Я уже приготовил несколько предложений, которые смогут обеспечить еще большим комфортом семьи наших героев», — отметил Федорищев.
Врио губернатора поблагодарил сотрудников фонда за работу и уточнил, какие есть оперативные задачи. В частности, сейчас остро строит вопрос с поиском без вести пропавших военнослужащих. Глава региона подчеркнул, что лично свяжется с Минобороны РФ.
Обсудили на встрече и помощь бойцам, живущим в отдаленных районах области.
«У нас есть ребята-бойцы, которые сейчас находятся в госпиталях и до сих пор не демобилизованы по ранению. Они возвращаются домой, в отдаленные деревни, где у сельских поселений не всегда хватает своих средств и понимания, как им провести адаптацию жилья героя», — рассказал координатор фонда.
Вячеслав Федорищев заверил, что адаптация будет проведена за счет регионального правительства.
Встретился с главой Самары
После обеда Вячеслав Федорищев встретился с главой Самары Еленой Лапушкиной. Темой разговора стало благоустройство областной столицы. По мнению врио губернатора, город красивый, но есть вопросы по тому, как он убирается.
«Начали работу над первым масштабным региональным проектом “Обновление облика Самары”. Со следующей недели заработает форма приема мнений и предложений жителей. В ближайшие месяцы планирую посетить каждую территорию области. А сегодня начали с нашей столицы», — сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Уехал на форум в Петербург
Сегодня вечером Вячеслав Федорищев улетел на международный экономический форум в Санкт-Петербурге.
«Я еду туда, чтобы, встретившись с руководителями крупнейших российских компаний, руководителями министерств и ведомств, рассказать, какие у нас есть возможности для совместного развития», — подчеркнул глава региона.