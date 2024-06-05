Прокатился на трамвае, поругал чиновников и услышал правду в глаза: что успел врио губернатора Федорищев за три дня в Самаре

«Я и раньше знал, что много замечаний к транспортному хозяйству и дорожной сети. Люди конкретно обозначили проблему. У нас более 300 трамваев, и только 12 из них были обновлены. Это ничто по сравнению с теми возможностями, что у нас есть. Я уже молчу про троллейбусный и автобусный парки. Я вам делаю замечание. Недостаточно внимания уделяли этому вопросу. Возможности для обновления у нас есть. Ситуация тревожная, надо исправлять», — подытожил Федорищев.