Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером

По его словам, Россия стала очень важным партнером в торговле для Бразилии.
«Наши торговые отношения сильнее, чем никогда. В 2023 году товарооборот превысил 11 миллиардов долларов. Перспективы на этот год более воодушевляющие… Наш товарооборот должен превысить 12 миллиардов долларов», — сказал посол.
Он отметил, что поставки России намного больше, чем бразильский экспорт, а это значит, что Бразилии нужно больше работать и воспользоваться возможностями, существующими на рынке России.
Так, латиноамериканская страна готова поставлять в РФ автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, сельхозмашины, обувь, вино.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.