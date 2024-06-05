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Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ «Россия-Бразилия».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Россия стала очень важным партнером в торговле для Бразилии.

«Наши торговые отношения сильнее, чем никогда. В 2023 году товарооборот превысил 11 миллиардов долларов. Перспективы на этот год более воодушевляющие… Наш товарооборот должен превысить 12 миллиардов долларов», — сказал посол.

Он отметил, что поставки России намного больше, чем бразильский экспорт, а это значит, что Бразилии нужно больше работать и воспользоваться возможностями, существующими на рынке России.

Так, латиноамериканская страна готова поставлять в РФ автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, сельхозмашины, обувь, вино.

В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

дипломатия