Секретарь Совбеза России Шойгу прибыл в Казахстан

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Алматы.
«Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алматы Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров», — говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Заседание пройдет в Алматы
Напомним, в конце апреля Сергей Шойгу, будучи министром обороны страны, участвовал в совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Он выступил с рядом заявлений, в том числе отметил, что США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.