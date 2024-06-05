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Секретарь Совбеза России Шойгу прибыл в Казахстан

Это первый визит Сергея Шойгу в Казахстан в новой должности.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Алматы.

«Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алматы Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров», — говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

Заседание пройдет в Алматы 5—6 июня.

Напомним, в конце апреля Сергей Шойгу, будучи министром обороны страны, участвовал в совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Он выступил с рядом заявлений, в том числе отметил, что США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.

ШОС
Шойгу Сергей