Секретарь Совбеза России Шойгу прибыл в Казахстан

Напомним, в конце апреля Сергей Шойгу, будучи министром обороны страны, участвовал в совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Он выступил с рядом заявлений, в том числе отметил, что США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.