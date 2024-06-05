ПМР хотят взять измором в случае вступления Молдавии в ЕС, заявил эксперт

«Наверное, молдавским гражданам следует знать о том, что под видом евроинтеграции им собираются навязать ликвидацию их государственности. Что же касается Приднестровья, то, как мы знаем, на территории республики такой референдум проводится не будет и, если судить по заявлениям других румынских политиков, цепляться за Приднестровье и каким-либо образом входить в прямое соприкосновение с российскими военными они не хотят», — подчеркнул Шорников.