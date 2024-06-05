Родительским комитетам могут разрешить контролировать досмотр перед ЕГЭ

«В следующем году, так как у нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок … Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», — рассказал Музаев на полях ПМЭФ (цитата по «РИА Новости»).