Родительским комитетам могут разрешить контролировать досмотр перед ЕГЭ

«В следующем году, так как у нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок … Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», — рассказал Музаев на полях ПМЭФ (цитата по «РИА Новости»).
В конце мая некоторые СМИ сообщали, что в воронежской школе № 11 перед проведением ЕГЭ учеников заставили раздеться из-за срабатывания металлодетектора. Предполагалось, что детектор срабатывал на «косточки» в бюстгалтере. О таком же случае сообщалось и в чувашской школе. В настоящий момент проверку инцидентов ведет Прокуратура и Следственный комитет.
Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сегодня, 5 июня, назвал инцидент с раздеванием учеников «варварским самоуправством». «Даже если кто-то пронесет шпаргалку и спишет, то зачем унижать себя и всех остальных? Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», — заявил он.