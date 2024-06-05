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Только мирным путем. МИД Узбекистана прокомментировал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В МИД Узбекистана отреагировали на план Байдена по прекращению огня в секторе Газа. В ведомстве сообщили, что внимательно следят за конфликтом в регионе, передает корреспондент Podrobno.uz.

В ходе брифинга пресс-секретарь узбекского МИДа Ахрор Бурханов отметил, что Узбекистан выступает за разрешение конфликтов только мирным путем и с использованием всех доступных дипломатических средств.

«В этой связи большое значение имеют международные усилия по разрешению кризиса мирным путем. Мы приветствуем усилия всех стран, в том числе инициативу США по поддержанию режима прекращения огня, освобождению заложников и восстановлению мира», — отметил он.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана призывает все стороны проявлять сдержанность, уважать международное право, воздерживаться от насилия и избегать дальнейшего увеличения количества жертв среди гражданского населения.

Напомним, президент США Джо Байден предложил 31 мая Израилю и ХАМАС план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. После долгой серии переговоров между сторонами Израиль одобрил его.