Только мирным путем. МИД Узбекистана прокомментировал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа

В ходе брифинга пресс-секретарь узбекского МИДа Ахрор Бурханов отметил, что Узбекистан выступает за разрешение конфликтов только мирным путем и с использованием всех доступных дипломатических средств.
«В этой связи большое значение имеют международные усилия по разрешению кризиса мирным путем. Мы приветствуем усилия всех стран, в том числе инициативу США по поддержанию режима прекращения огня, освобождению заложников и восстановлению мира», — отметил он.
Внешнеполитическое ведомство Узбекистана призывает все стороны проявлять сдержанность, уважать международное право, воздерживаться от насилия и избегать дальнейшего увеличения количества жертв среди гражданского населения.
Напомним, президент США Джо Байден предложил 31 мая Израилю и ХАМАС план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. После долгой серии переговоров между сторонами Израиль одобрил его.