МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Германии необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Его цитирует издание Focus.
«Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне», — считает немецкий чиновник.
Для этого следует обратить внимание на обучение персонала, материальную и финансовую составляющую, уточнил он.
Писториус заявил, что победа России на Украине обойдется Берлину дороже, чем военная и финансовая помощь ВСУ.
«Мы должны четко понимать: победа России обошлась бы нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины», — сказал он.
По мнению Писториуса, восстановление обязательной военной службы становится актуальным для страны.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.