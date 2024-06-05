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На ПМЭФ Башкирия подписала соглашения в сфере образования и науки

С 5 по 8 июня в северной столице проходит Петербургским международный экономический форум, в котором принимает участие делегация из Башкортостана.

Источник: РИА "Новости"

На стенде республики ректор Уфимского госнефтяного технического университета Олег Баулин подписал два соглашения по расширению международных связей в сфере образования.

Так, Олег Баулин подписал соглашение о сотрудничестве в области развития образования и науки с председателем правление Образовательной группы Чуньхуэй г-жой Хуан Чунь Ся. Первое направление работы касается запуска программы подготовительного факультета: обучение русскому языку и основам инженерных дисциплин: физики, химии, математики, инженерной графики для выпускников школ из Китая. Второе направление работы касается выпускников из Китая, который будут поступать сразу на программы бакалавриата. Инициатива подразумевает и англоязычную, и русскоязычную программы.

Второе соглашение УГНТУ подписал с Хокимиятом Джизакской области Узбекистана.

образование