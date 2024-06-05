На ПМЭФ продают фотографию с автографами Путина и Трампа

Он рассказал, что компания занимается подарками для людей, «у которых есть всё». В коллекцию входят более 1,5 тысячи экспонатов — это личные вещи и автографы знаменитостей.
«Одна из жемчужин нашей коллекции — это автографы Дональда Трампа и Владимира Путина. Это подписанное фото на одной из их встреч. Как мы поняли, это Осака, Япония, одна из пресс-конференций», — сказал Слуцкин.
По его словам, экспонат примечателен тем, что по кадру можно увидеть особенности невербального общения Трампа и Путина. «Даже автографы, посмотрите: у Трампа очень угловатый, резкий, у Путина более круглый», — добавил владелец галереи.
Начальная цена такого лота — 5 миллионов рублей, сообщил Слуцкин.
Также на стенде представлены письма первого космонавта Юрия Гагарина и советского конструктора Сергея Королёва, побывавшие на Международной космической станции.
Кроме того, на продажу выставлены гитара одного из основателей группы Nirvana Криста Новоселича, футболка с автографом футболиста Лионеля Месси, автограф на обложке грампластинки музыканта Виктора Цоя, автограф на форзаце книги Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.