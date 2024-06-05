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На ПМЭФ продают фотографию с автографами Путина и Трампа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на ПМЭФ, сообщил РИА Новости владелец компании Stargift Илья Слуцкин.

Источник: AP 2023

Он рассказал, что компания занимается подарками для людей, «у которых есть всё». В коллекцию входят более 1,5 тысячи экспонатов — это личные вещи и автографы знаменитостей.

«Одна из жемчужин нашей коллекции — это автографы Дональда Трампа и Владимира Путина. Это подписанное фото на одной из их встреч. Как мы поняли, это Осака, Япония, одна из пресс-конференций», — сказал Слуцкин.

По его словам, экспонат примечателен тем, что по кадру можно увидеть особенности невербального общения Трампа и Путина. «Даже автографы, посмотрите: у Трампа очень угловатый, резкий, у Путина более круглый», — добавил владелец галереи.

Начальная цена такого лота — 5 миллионов рублей, сообщил Слуцкин.

Также на стенде представлены письма первого космонавта Юрия Гагарина и советского конструктора Сергея Королёва, побывавшие на Международной космической станции.

Кроме того, на продажу выставлены гитара одного из основателей группы Nirvana Криста Новоселича, футболка с автографом футболиста Лионеля Месси, автограф на обложке грампластинки музыканта Виктора Цоя, автограф на форзаце книги Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

Путин Владимир
Трамп Дональд