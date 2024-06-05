Челябинская область впервые представила на ПМЭФ свой стенд

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Челябинская область впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, где рассказывается о потенциале и проектах региона, а гостей встречает робот-манипулятор, сообщила пресс-служба правительства региона.
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером работает на ПМЭФ-2024, который стартовал в среду.
«Впервые за всю историю на ПМЭФ представлен стенд Челябинской области. Он демонстрирует стальной характер Южного Урала, высокотехнологичные направления развития, уникальные природные богатства и туристический потенциал. Смыслы переданы через декоративные элементы в виде льющейся стали, зеркальных панелей, сложившихся в очертания региона, напоминающих не только о его промышленном характере, но и о звании края озёр», — говорится в сообщении.
Кроме того, на стенде представлена уникальная разработка «Завода роботов»: модель робота-манипулятора, произведённая на площадке, которую в феврале открыл в Челябинске президент России Владимир Путин, уточняется в сообщении.
По словам главы региона Алексея Теслера, у стенда абсолютно практические задачи, на стенде гостям выставки будут рассказывать о регионе, его потенциале, в том числе туристическом, проектах. «И сегодня, в первый день форума, уже состоялась первая встреча с потенциальными инвесторами. Здесь же будут подписаны соглашения, их много. Будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, нашими партнерами в разных сферах. Уверен, форум пройдет успешно и, конечно, наличие стенда нам поможет провести форум максимально эффективно для нашего региона, для его развития», — цитирует пресс-служба слова губернатора.
Стенд открыт для всех посетителей в павильоне G, поясняет пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.