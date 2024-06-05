Челябинская область впервые представила на ПМЭФ свой стенд

По словам главы региона Алексея Теслера, у стенда абсолютно практические задачи, на стенде гостям выставки будут рассказывать о регионе, его потенциале, в том числе туристическом, проектах. «И сегодня, в первый день форума, уже состоялась первая встреча с потенциальными инвесторами. Здесь же будут подписаны соглашения, их много. Будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, нашими партнерами в разных сферах. Уверен, форум пройдет успешно и, конечно, наличие стенда нам поможет провести форум максимально эффективно для нашего региона, для его развития», — цитирует пресс-служба слова губернатора.