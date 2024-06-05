Кооперация обещает накормить тероборону при необходимости

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Потребкооперация сможет организовать питание войск территориальной обороны в военное время, заявила председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич на встрече с депутатами Палаты представителей, передает корреспондент Sputnik.
«Единственно, конечно, сложно будет в 23 районах, где нет уже нас, как вообще нашей деятельности», — сказала Короткевич.
Эту проблему, по ее словам, можно решить через перераспределение ресурсов, то есть за счет близлежащих регионов.
Короткевич добавила, что у Белкоопсоюза сейчас есть 779 объектов общепита на 41 тысяч мест. Также всего по стране работают 113 заготовочных цехов.
«…Цеха кондитерские по производству полуфабрикатов рыбные, кулинарные. Безусловно, они позволят обеспечить питанием при необходимости территориальные войска», — заверила председатель правления.