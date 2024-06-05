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Санкции Запада не сломили ни Россию, ни Венесуэлу, заявили в МИД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Санкции Запада не смогли сломить ни Россию, ни Венесуэлу, напротив, они помогли укрепить самодостаточность экономики обеих стран, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на сессии ПМЭФ «Россия — Венесуэла».

Источник: РИА "Новости"

«Россия и Венесуэла переживают непростой период в своем развитии, но могу совершенно четко сказать, что никакие происки и санкции не сломили ни нас, ни венесуэльцев, а, напротив, они помогли народам наших стран, правительствам, бизнесменам найти внутренние силы для того, чтобы наращивать национальное производство, повышать самодостаточность экономики», — сказал Щетинин.

Он добавил, что отношения РФ и Венесуэлы носят стратегический характер. «Очень важно, что сотрудничество развивается на основах равноправия, уважения интересов», — отметил Щетинин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

дипломатия