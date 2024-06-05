Санкции Запада не сломили ни Россию, ни Венесуэлу, заявили в МИД

«Россия и Венесуэла переживают непростой период в своем развитии, но могу совершенно четко сказать, что никакие происки и санкции не сломили ни нас, ни венесуэльцев, а, напротив, они помогли народам наших стран, правительствам, бизнесменам найти внутренние силы для того, чтобы наращивать национальное производство, повышать самодостаточность экономики», — сказал Щетинин.