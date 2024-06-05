Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер

АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. Казахстан не поддерживает санкционную политику Запада против РФ, но будет их соблюдать, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
«Это нас на самом деле очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику одностороннюю, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — приводит слова вице-премьера казахстанское агентство КазТАГ.
По его словам, в Казахстане небольшая экономика и санкционного давления она не выдержит. «Наши предприятия прежде всего. (…) Но самое главное, что у Казахстана, благодаря той внешней политике, что мы проводим, всегда есть шанс на предупреждение. Мы всегда получаем предупреждения о том, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний», — сказал Жумангарин.
Он добавил, что Казахстан находится в постоянном диалоге с США и ЕС и старается принимать превентивные меры, чтобы не попасть под санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.