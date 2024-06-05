Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил вице-премьер

По его словам, в Казахстане небольшая экономика и санкционного давления она не выдержит. «Наши предприятия прежде всего. (…) Но самое главное, что у Казахстана, благодаря той внешней политике, что мы проводим, всегда есть шанс на предупреждение. Мы всегда получаем предупреждения о том, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний», — сказал Жумангарин.